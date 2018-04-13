Real Madrid - Juventus maçının yankıları sürüyor "Ne hırsızlık ama"

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid'in 90+2'de verilen penaltıdan bulduğu golle 3-1 kaybetmesine rağmen Juventus'u elemesi büyük ses getirdi. İngiliz hakem Michael Oliver'in penaltı kararı İtalya, İspanya ve Katalan basınında farklı yankılandı. Real Madrid'e yakın gazeteler yarı final vurgusu yaparken, Juventus ve Barcelona'yla temastaki kuruluşlar hakemden dert yandı. Ön plana çıkan manşetler şu şekilde:

SPORT (İSPANYA): Yüzyılın Soygunu.

AS (İSPANYA): Panikten yarı finale.

MARCA (İSPANYA): Penaltıydı..

CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA): Ne hırsızlık ama!..

TUTTOSPORT (İTALYA): Çabanızdan dolayı teşekkürler!

LA REPUBBLICA (İTALYA): İmkansıza bir milimetre kala...

AGNELLİ: VAR GETİRİLMELİ

JUVENTUS Başkanı Andrea Agnelli maçlarda teknolojinin kullanılması gerektiğini işaret etti. İtalyan basınına konuşan Agnelli, "Yarı finale çıkmayı hak etmiştik, çocukları kutlamam lazım. Collina tarafsız olduğunu göstermek için İtalyan takımlarının maçlarını seçiyor. Roma'ya, Milan'a bakın. Tüm hatalar bize karşı yapılıyor. Hataları önleyecek teknolojimiz var, o zaman her yerde bunu kullanalım. Böylesine önemli maçlar olduğu zaman, hakemlere hızlı bir eğitim vermelisiniz, yardımcı hakemleri elimine etmeli ve ekranların arkasına insanlar getirmelisiniz. Bunu yapabilecek yetenekleri var" dedi.

'GÖĞSÜNDE KALP YERİNE ÇÖP VAR!'

Kariyerinin son Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gören Juventus'un yaşayan efsanesi Gigi Buffon hakemle ilgili sert eleştiriler yaparken, "Bu tip maçları yönetecek hakemin yüreği yoksa böyle aptal kararlar vermek yerine gitsin tribünde cips yesin. Nasılsa kalp yerine kendisinde çöplük var. 90+3'te emin değilsen penaltı vermeyeceksin. Bir hakem geldi ve bütün hayallerimizi yıktı geçti" ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD'İN 8. HARİKASI

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 8. kez yarı finale kalan ilk takım oldu. İspanyol ekibi bu seride çıktığı 3 finali de kazanırken, 4 kez de yarı finalde elendi.

AHMET ÇAKAR DİYOR Kİ

Penaltı yanlıştı ama kabahat UEFA hakem komitesinde… İlk maç Torino'da 3-0'ın Real Madrid'in galibiyetiyle çıkınca Madrid'deki maç kolay geçer, problem olmaz diye elit kategorinin altlarında bulunan deneyimsiz bir İngiliz'e verdiler. Michael Oliver de 90+'da Juventus'u yakan adam oldu. Böylesine üst düzey bir maçta, böylesine bir hatayla dev bir takımın elenmesi Avrupa hakemliği adına utanç vericidir.