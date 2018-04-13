Ryan Babel "Forvet oynama hevesim vardı"

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş'ta attığı 2 golle karşılaşmanın yıldızı olan ve kariyerinin en gollü sezonunu geçiren Ryan Babel maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu maç sonrasında ''Bugün kazanmak çok önemliydi. Tek hedefimiz kazanmaktı. Çok iyi odaklandık. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Oyun içinde hatalar da yaptık. Rakibi oyunda tuttuk ama kazandık.'' dedi ve şöyle devam etti:

"Ben Ajax altyapısında da kariyerime başladığımda forvet olarak başladım. O dönem altyapı hocamın yönlendirmesiyle sol kanatta oynamaya başladı. Her zaman bir forvet olarak oynamaya hevesim vardı. Nasıl forvet oynanacağını biliyorum. Bunları da elimden geldiğince yapıyorum.''