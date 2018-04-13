Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ryan Babel "Forvet oynama hevesim vardı"

"Forvet oynama hevesim vardı"

'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden 'ta attığı 2 golle yıldızlaşan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu forvet oynaması hakkında da konuştu.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 22:42
Ryan Babel Forvet oynama hevesim vardı

, 'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş'ta attığı 2 golle karşılaşmanın yıldızı olan ve kariyerinin en gollü sezonunu geçiren maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncu maç sonrasında ''Bugün kazanmak çok önemliydi. Tek hedefimiz kazanmaktı. Çok iyi odaklandık. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Oyun içinde hatalar da yaptık. Rakibi oyunda tuttuk ama kazandık.'' dedi ve şöyle devam etti:

"Ben Ajax altyapısında da kariyerime başladığımda forvet olarak başladım. O dönem altyapı hocamın yönlendirmesiyle sol kanatta oynamaya başladı. Her zaman bir forvet olarak oynamaya hevesim vardı. Nasıl forvet oynanacağını biliyorum. Bunları da elimden geldiğince yapıyorum.''

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e büyük fark!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ryan Babel "Forvet oynama hevesim vardı"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN