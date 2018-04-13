Şenol Güneş: Defter tutmuyoruz

Beşiktaş
Teknik Direktörü Şenol Güneş
, üst üste üçüncü şampiyonluk için geride kalan maçlarda puan kaybı yaşamamaları gerektiğini söyledi. Tecrübeli hoca, talebeleriyle yaptığı toplantıda, "Önümüzde 6 final var ve hepsinden galibiyetle ayrılmak zorundayız. Tüm maçlarımızı tek tek düşünmeliyiz. Rakiplerin değil, bizim alacağımız sonuçlar önemli. Hesap, kitap yapmıyoruz. Elimizde defter yok. Sadece kendi işimize odaklanalım.
Yarın (Bugün) Akhisar'ı yenemezsek Galatasaray-Başakşehir maçından çıkacak sonucun bizim adımıza hiçbir anlamı kalmaz. Sizden bu bilinçle mücadele etmenizi istiyorum
" dediği öğrenildi. ORTA SAHADA TATLI SIKINTI
Beşiktaş'ta
Atiba, Tolgay, Oğuzhan ve Quaresma'nın cezalarının bitmesi bugünkü Akhisar maçı öncesi Şenol Güneş'i ilk 11'i belirleme konusunda tatlı bir sıkıntıya soktu. Ön liberoda Medel
'in yeri garanti. Ancak Güneş, Atiba ve Tolgay arasında kararsızlık yaşıyor.
Kanadalı oyuncunun bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında. Beşiktaş'ta Quaresma da 5 maç sonra formasına kavuşacak olmanın heyecanı içinde. METİN TEKİN DİYOR Kİ
Öyle bir noktaya geldi ki lig sadece Şenol hoca ve Beşiktaş için değil herkes için 6'da 6 yapmak olmazsa olmaz. Bu konuda tek kredisi olan Başakşehir var ki Galatasaray beraberliği ve 5 galibiyet Başakşehir için yeterli. Bu da bir avantaj. Şenol Hoca, diğer maçlar bizi ilgilendirmiyor diyor ama Galatasaray-Başakşehir maçının sonucu çok çok önemli Beşiktaş adına.