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’ya sağlı sollu!

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Yusuf yazıcı’ya sağlı sollu!
Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren 'da önceki idmanda sakatlanan yine acılar içinde yerde kaldı. Bordo-mavililer antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Bu esnada sağ ayak bileğine darbe alan Yusuf sakatlandı. Önceki gün yapılan antrenmanda da sol ayak bileğine basılan oyuncu tedavisinin ardından sekmeye devam edince, antrenmanı tamamlayamadı ve sahadan ayrıldı. Genç yıldızın son durumu detaylı kontrolden sonra netlik kazanacak.
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Yusuf yazıcı’ya sağlı sollu!
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