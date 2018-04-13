Yusuf yazıcı’ya sağlı sollu!

Pazartesi
günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor
maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor
'da önceki idmanda sakatlanan Yusuf Yazıcı
yine acılar içinde yerde kaldı. Bordo-mavililer antrenmanda kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Bu esnada sağ ayak bileğine darbe alan Yusuf sakatlandı.
Önceki gün yapılan antrenmanda da sol ayak bileğine
basılan oyuncu tedavisinin ardından sekmeye devam edince, antrenmanı tamamlayamadı ve sahadan ayrıldı. Genç yıldızın son durumu detaylı kontrolden sonra netlik kazanacak.