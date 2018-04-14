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sessizliğini bozacak

eski başkanı 17 Nisan Salı günü düzenleyeceği basın toplantısıyla uzun süren sessizliğini bozacak.

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Adnan Polat sessizliğini bozacak
eski başkanlarından olan ve Mayıs ayı seçimlerinde adaylar arasında ismi geçen , 17 Nisan Salı günü düzenleyeceği basın toplantısı ile sessizliğini bozacak. 2011 yılında görevi bıraktıktan sonra sarı-kırmızılı kulübün tüm organizasyonlarından uzak duran Polat'ın son mali genel kurulda kendisi için olumlu sözler kullanılmasından sonra geri dönebileceği iddia ediliyor. Adnan Polat'ın kendisine ait olan Piyalepaşa İstanbul İnşaat'taki basın toplantısında adaylığını mı açıklayacağı, yoksa herhangi bir adaya destek olacağını mı duyuracağı merakla bekleniyor.
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Adnan Polat sessizliğini bozacak
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