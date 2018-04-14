Ahmet Ağaoğlu, futbolcularla buluştu

Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen olağanüstü kongrede bordo-mavili kulübün 17. başkanı olan Ahmet Ağaoğlu, futbol takımıyla bir araya toplantı yaptı. Seçim sonrası İstanbul'a giden ve dün akşam saatlerinde Trabzon'a gelen Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yönetim kuruluyla bir araya geldikten sonra teknik heyet ve futbolcularla toplantı gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk kez bir araya geldiği futbol takımına önemli mesajlar verdi. Yaşanan sıkıntıları bildiklerini ve kısa zamanda bunların çözümü için çalıştıklarını dile getiren Ağaoğlu, kalan 6 maçta oyuncularından üst düzey performans göstermelerini istedi. Futbol takımının huzurlu bir çalışma ortamı içersinde olması gerektiğine vurgu yapan Ağaoğlu, önceliklerinin futbol takımının yaşadığı ekonomik sıkıntıları en kısı zamanda çözüm maddi ve manevi yönden verdikleri sözleri yerine getirmek olduğunu belirtti.

Futbolcularla ise gerçekleştirilen toplantıda geçmişte yaşadıkları sıkıntıları dile getirmesi üzerine Ağaoğlu, verdikleri sözleri yerine getirmek için burada olduklarını ifade ederek, oyuncularından sadece saha içine konsantre olmalaranı istedi.