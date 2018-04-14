Aykut Kocaman: Algıları yıkamam

Fenerbahçe
Teknik Direktörü Aykut Kocaman
, zorlu Sivasspor maçı öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Kendilerinin kötü, rakiplerin iyi oynadığı
yönündeki algıyı değiştirme çabasını artık bıraktığını belirten Kocaman, "Dünyanın en zor şeyi algıyı yıkmak. Rakiplerimizi yendik yine olmadı. İyi bir takımımız var. Ligin en çok gol atan takımlarından biriyiz.
Ancak kamuoyuna bakarsan Galatasaray ve Beşiktaş çağlayanlar gibi oynuyor, kazanıyor. Fenerbahçe ise defansif oynuyor, gol atamıyor" diye konuştu. Bundan sonra sadece kendi işlerine bakacaklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu: PUAN KAYBETMEYİZ "Fikstür gösteriyor ki iki maçta 6 puan bıraktığımız Akhisar maçlarını, Gençlerbirliği ve Kayseri'ye verdiğimiz 2'şer puanları arayacağız.
Bundan
sonra takımımın puan kaybetmeyeceğini
düşünüyorum. Bütün
maçları kazanırız. Ama ipler
bizim elimizde değil. Sezon sonunda yerimizi bizden ziyade rakipler belirleyecek." AYKUT KOCAMAN TARİHE GEÇİYOR
Fenerbahçe'nin
Sivasspor ile oynayağı mücadele teknik direktör Aykut Kocaman için ayrı bir önem ve değer taşıyor. Daum'a ait 190 maçlık sarı-lacivertli takımın başında en çok sahaya çıkan hoca rekorunu Osmanlı maçında egale eden Kocaman, bugün 191 maçla yeni rekorun sahibi olacak. Kocaman, sarı-lacivertli takımla 111 galibiyet, 43 beraberlik, 36 yenilgi yaşadı. COŞKULU KARŞILAMA
Başkan Aziz Yıldırım
da takımla birlikte Sivas'a gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını havalimanında coşkuyla karşılarken, Aykut Kocaman en büyük ilgiyi gören isim oldu. SOLDADO YETİŞTİ
Fenerbahçe'de kas ağrısı olan ve son iki idmanda takımla çalışmayan Soldado
dünkü antrenmanda kendini iyi hissedince Sivas kafilesinde yer aldı. Bugün 11'de sahada olması bekleniyor. 8 Aralık'ta oynanan Bursa maçında sakatlanan Janssen takıma dönerken, Sivas kafilesinde yer aldı. Sakatlığı geçmeyen Alper ile yabancı sınırına takılan Isla, İstanbul'da kaldı.