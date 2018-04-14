Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Aykut Kocaman: Algıları yıkamam

: Algıları yıkamam

Teknik Direktörü , Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 6’da 6 iddiasını tekrarladı, eleştirilere noktayı koydu: "Kamuoyuna baktığınız zaman Galatasaray ile Beşiktaş çağlayanlar gibi futbol oynuyor. Fenerbahçe ise defans yapıp, gol atamıyor. Artık bunlarla uğraşmayı bıraktım."

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018
Aykut Kocaman: Algıları yıkamam
Teknik Direktörü , zorlu Sivasspor maçı öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Kendilerinin kötü, rakiplerin iyi oynadığı yönündeki algıyı değiştirme çabasını artık bıraktığını belirten Kocaman, "Dünyanın en zor şeyi algıyı yıkmak. Rakiplerimizi yendik yine olmadı. İyi bir takımımız var. Ligin en çok gol atan takımlarından biriyiz. Ancak kamuoyuna bakarsan Galatasaray ve Beşiktaş çağlayanlar gibi oynuyor, kazanıyor. Fenerbahçe ise defansif oynuyor, gol atamıyor" diye konuştu. Bundan sonra sadece kendi işlerine bakacaklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu:

PUAN KAYBETMEYİZ
"Fikstür gösteriyor ki iki maçta 6 puan bıraktığımız Akhisar maçlarını, Gençlerbirliği ve Kayseri'ye verdiğimiz 2'şer puanları arayacağız. Bundan sonra takımımın puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bütün maçları kazanırız. Ama ipler bizim elimizde değil. Sezon sonunda yerimizi bizden ziyade rakipler belirleyecek."

AYKUT KOCAMAN TARİHE GEÇİYOR
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayağı mücadele teknik direktör Aykut Kocaman için ayrı bir önem ve değer taşıyor. Daum'a ait 190 maçlık sarı-lacivertli takımın başında en çok sahaya çıkan hoca rekorunu Osmanlı maçında egale eden Kocaman, bugün 191 maçla yeni rekorun sahibi olacak. Kocaman, sarı-lacivertli takımla 111 galibiyet, 43 beraberlik, 36 yenilgi yaşadı.

COŞKULU KARŞILAMA
Başkan da takımla birlikte Sivas'a gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını havalimanında coşkuyla karşılarken, Aykut Kocaman en büyük ilgiyi gören isim oldu.

SOLDADO YETİŞTİ
Fenerbahçe'de kas ağrısı olan ve son iki idmanda takımla çalışmayan dünkü antrenmanda kendini iyi hissedince Sivas kafilesinde yer aldı. Bugün 11'de sahada olması bekleniyor. 8 Aralık'ta oynanan Bursa maçında sakatlanan Janssen takıma dönerken, Sivas kafilesinde yer aldı. Sakatlığı geçmeyen Alper ile yabancı sınırına takılan Isla, İstanbul'da kaldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Aykut Kocaman: Algıları yıkamam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN