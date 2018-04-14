Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan iyi haber

ve 'dan iyi haber

Spor Toto Süper Lig'de 16 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak 'a, sakatlıkları bulunan ve 'dan iyi haber geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 14:04
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan iyi haber

Bordo-mavili takımda, 22 golle en fazla gol atan oyuncu olan ile 6 golle ikinci sırada yer alan 'nın Osmanlıspor maçında takımda yer alabilecekleri bildirildi.

Gribal enfeksiyon ve sakatlığı nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Burak Yılmaz'ın takımla çalışmalara başladığı ve oynayabileceği belirtildi.

Hafta içinde, sol ve sağ ayağına aldığı darbeler nedeniyle bazı antrenmanları tamamlayamayan Yusuf Yazıcı'nın da iyileştiği ve takımda yer alacağı öğrenildi. Arjantinli oyuncu Sosa'nın da iyi olduğu aktarıldı.

Karadeniz ekibinde, Okay Yokuşlu cezası, Onazi de sakatlığı nedeniyle Osmanlıspor maçında forma giyemeyecek. Dünkü çalışmada sakatlanan Castillo'nun da oynamasının zor olduğu öğrenildi.

ANKARA'DA YÖNETİM TOPLANTISI

'da 7-8 Nisan'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından göreve başlayan yönetim kurulu, Ankara'da toplanacak.

Olağanüstü genel kurulun ardından dün 'a gelerek teknik heyet ve futbolcularla görüşme yapan Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulunun, Osmanlıspor maçı öncesi başkentte toplanarak görev dağılımını gerçekleştireceği belirtildi.

YOLCULUK YARIN

Trabzonspor, Osmanlıspor maçı için yarın başkente gidecek.

Karadeniz ekibi, hazırlıklarını tamamladıktan sonra öğle saatlerinde tarifeli uçakla Ankara'ya hareket edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'dan iyi haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN