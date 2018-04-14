Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Erman Toroğlu: Güzel bir idman maçı oldu!

: Güzel bir idman maçı oldu!

Spor Toto Süper Lig'de , üst üste üçüncü galibiyetini Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 yenerek aldı, zirvede Galatasaray ile 'in karşılaşacağı haftada kayıp yaşamayıp maç fazlasıyla liderliğe ortak oldu. İşte 'nun Akhisarspor - Beşiktaş maçıyla ilgili yorumları...

Giriş Tarihi: 14.4.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 12:00
Erman Toroğlu: Güzel bir idman maçı oldu!

Ligimiz başlıyor, 6-7 maç geçiyor; takımlarda fazla hareket yok... Diyoruz ki, "Daha sezon yeni başlıyor, sonra açılırlar..." Devre arası oluyor, tatiller yapılıyor; sonra lig yeniden başlıyoruz. Bu kez de diyoruz ki, "Ya, devre arasından yeni çıkıldı, birkaç haftaya iyi oynamaya başlarlar..." Hemen ardından Milli maçlar geliyor.. Milli maçlardan sonra yine bir şey oynanmıyor! Ve sezon sonu geliyor... Bu kez de, "Artık bundan sonra sadece galibiyet önemli, iyi ve keyif veren futbol beklemeyin" deniyor...

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Erman Toroğlu: Güzel bir idman maçı oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN