Erman Toroğlu: Güzel bir idman maçı oldu!

Ligimiz başlıyor, 6-7 maç geçiyor; takımlarda fazla hareket yok... Diyoruz ki, "Daha sezon yeni başlıyor, sonra açılırlar..." Devre arası oluyor, tatiller yapılıyor; sonra lig yeniden başlıyoruz. Bu kez de diyoruz ki, "Ya, devre arasından yeni çıkıldı, birkaç haftaya iyi oynamaya başlarlar..." Hemen ardından Milli maçlar geliyor.. Milli maçlardan sonra yine bir şey oynanmıyor! Ve sezon sonu geliyor... Bu kez de, "Artık bundan sonra sadece galibiyet önemli, iyi ve keyif veren futbol beklemeyin" deniyor...