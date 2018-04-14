Kasımpaşa - Karabükspor (Canlı)

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayan Kasımpaşa - Karabükspor maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.
Kasımpaşa: 0 - Karabükspor: 0 (MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)
Takımların kadroları şöyle:
KASIMPAŞA: Eray Birniçan, Strahil Popov, Veysel Sarı, Kenneth Omeruo, Olivier Veigneau, Loret Sadiku, David Pavelka, İlhan Depe, Bernard Mensah, Trezeguet, Mbaye Diagne
Yedekler: Kadem Burak Yaşar, Syam Ben Youssef, Onur Ural, Hakan Demir, Burak Turan, Hasan Bilal, Ahmed Ildız, Samuel Eduok, Franck Etoundi, Jhon Murillo
KARABÜKSPOR: Çağlar Şahin Akbaba Hakan Aslantaş Anton Kravchenko, Özgür Yılmaz, Luis Ibanez, Olafur Skulason, Murat Akın, Adam Stahl, Cem Özdemir, Andriy Bliznichenko, Yusuf Akbulut
Yedekler: Oleksandr Rybka, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Osman Çelik, Hamidou Traore, Alican Karadağ, Herve Kage, Ahmet Karadayı, Ergin Keleş, Leandrinho