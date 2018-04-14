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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında , Kardermir 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 14.4.2018 13:45 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 13:55
Kasımpaşa - Karabükspor (Canlı)

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayan - maçını Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor.

Kasımpaşa: 0 - Karabükspor: 0 (MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN)

Takımların kadroları şöyle:

KASIMPAŞA: Eray Birniçan, Strahil Popov, Veysel Sarı, Kenneth Omeruo, Olivier Veigneau, Loret Sadiku, David Pavelka, İlhan Depe, Bernard Mensah, Trezeguet, Mbaye Diagne
Yedekler: Kadem Burak Yaşar, Syam Ben Youssef, Onur Ural, Hakan Demir, Burak Turan, Hasan Bilal, Ahmed Ildız, Samuel Eduok, Franck Etoundi, Jhon Murillo

KARABÜKSPOR: Çağlar Şahin Akbaba Hakan Aslantaş Anton Kravchenko, Özgür Yılmaz, Luis Ibanez, Olafur Skulason, Murat Akın, Adam Stahl, Cem Özdemir, Andriy Bliznichenko, Yusuf Akbulut
Yedekler: Oleksandr Rybka, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Osman Çelik, Hamidou Traore, Alican Karadağ, Herve Kage, Ahmet Karadayı, Ergin Keleş, Leandrinho

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Kasımpaşa - Karabükspor (Canlı)
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