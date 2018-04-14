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Lider Rizespor, Denizli'den 1 puanla dönüyor

Spor Toto 1. Lig’in lideri , Denizlispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 15:52
Lider Rizespor, Denizli'den 1 puanla dönüyor

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Denizlispor sahasında ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Ziya'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan, topu kornere çeldi.

7. dakikada Mehmet'in sol kanattan ortasında arka direkte boş durumda topla buluşan Süleyman'ın volesi az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada Galip'in kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası üzerinde Muriç'in kafa vuruşunda top yan direğin dibinden auta çıktı.

60. dakikada defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Robin Yalçın, ceza alanı dışından sert vurdu, kaleci Zeki topu köşeden kornere çeldi.

75. dakikada sağ kanattan İsmail Haktan'ın ortasında Kappel'in kafa vuruşu az farklı dışarı çıktı.

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Candaş Elbil xx

DENİZLİSPOR: Zeki xx, Alperen xx, Taha Can xx (Taşkın dk. 80 ?), Cenk xx, Cihan xx, Veli xx, Burak xx (Barış dk. 89 ?), Hasan xx, Kappel x, Ziya xx, Mehmet Akyüz xx (İsmail Haktan dk. 70 ?)
Yedekler: Taşkın, İsmail Haktan, Barış
Teknik Direktör: Fatih Tekke

RİZESPOR: Gökhan xx, Orhan xx, Ramos xx, Saadane xx, Mehmet xx, Robin Yalçın xx, Koray xx, Galip xx (Recep dk. 77 x), Süleyman xx (Oğulcan dk. 83 ?) Samudio xx, Muriç xx
Yedekler: Recep, Oğulcan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Sarı kartlar: Ziya, Cenk, Veli, Taha Can (Denizlispor), Muriç, Koray (Rizespor)

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Lider Rizespor, Denizli'den 1 puanla dönüyor
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