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başkentte kazandı

lideri , deplasmanda 'u 3-1 yendi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 00:23 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 00:45
Manchester City başkentte kazandı

lideri , deplasmanda 'u 3-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü 'a çeyrek finalde elenen yönetimindeki Manchester City, Wembley Stadı'nda başkent temsilcisi Tottenham Hotspur'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Brezilyalı yıldızı Gabriel Jesus ile öne geçen konuk ekip, Türk asıllı Alman futbolcusu 'ın 25. dakikadaki penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı.

Ev sahibi takım 42. dakikada Christian Eriksen ile durumu 2-1'e getirdi ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 'in golüyle farkı yeniden ikiye çıkaran ve kalan dakikalarda skoru koruyan Manchester City, başkent deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Manchester temsilcisi bu galibiyetle puanını 87'ye çıkarırken, dördüncü sıradaki Tottenham Hotspur 67 puanda kaldı.

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Manchester City başkentte kazandı
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