Şenol Güneş hayıflandı: Başakşehir’e kaybetmeseydik!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 3-0 kazandıkları
Akhisar maçı sonrası yaptığı değerlendirmede kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Güneş, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun hemen başında gol atmamız bizi rahatlattı. Gereksiz top kayıpları da yaptık. Deplasmanda kazanmak önemli. Akhisar tehlikeli ve zorluk çıkarabilen bir takım. Bizim için yarış devam ediyor"
dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, 'Şampiyonlar Ligi mücadelesi olmasa daha iyi durumda olur muydunuz'
sorusuna ise, "Şampiyonlar Ligi arkasından Başakşehir
'e karşı kötü oynayıp (1-0) kaybettik. Onu kaybetmesek daha iyi bir çizgide gideceğimizi düşünüyorduk. Şimdi sahamızda kazanıp devam etmek istiyoruz"
yanıtını verdi. BENİ DEĞİL TAKIMI ALKIŞLAYIN
Tribünlerin sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan Şenol Güneş, taraftarlara "Beni değil takımı alkışlayın" diyerek oyuncuları gösterdi. MEDEL COŞTU
Gary Medel
, Akhisar karşısında isabetli paslarıyla öne çıktı. Şilili bu sezon ligde bir maçta en fazla isabetli pas atan Beşiktaşlı oldu. (101 isabetli pas - %96). DEMBA BA'DAN TRANSFER YANITI
Göztepe'de forma giyen Demba Ba
, sezon sonunda Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşmeye imza atacağına dair çıkan haberlere sosyal medyadan yanıt verdi: "Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. Bilmiyordum'' yorumunda bulundu. FABRİ'DEN GEÇİT YOK
Beşiktaş, Akhisar karşısında skoru çabuk bulmasına rağmen, özellikle ikinci yarıda kalesinde birçok tehlike yaşadı. Sıkıntılı anlarda devreye giren isim ise Fabri oldu. İspanyol eldiven; ilk 45'te 1, ikinci 45'te de 3 net pozisyonu çıkararak, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. NEGREDO: RAKİPLER MUTLAKA TAKILACAK
Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel
attığı iki golle 3 puanın başrolündeydi. Hollandalı oyuncu "Çok iyi odaklandık ama bazı hatalar da yaptık. Şanslıydık k i rakip cezalandıramadı" dedi. Kartal'ın diğer golünü atan Negredo
ise "Şu anda kendi göbeğimizi kesemiyoruz ama kazanmaya devam ettiğimiz sürece rakiplerimiz mutlaka takılacak" şeklinde konuştu.