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Stadı yarın kapalı gışe

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmanın biletlerinin büyük oranda tükendiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Türk Telekom Stadı yarın kapalı gışe
-Başakşehir maçı için satışa çıkan biletler büyük ölçüde tükendi. Sadece 600 ve 700 TL'lik yerlerde az sayıda bilet kaldığı öğrenildi. Kulüp yetkilileri yarın akşam 50 bin taraftarı Stadı'nda bekliyor. Galatasaraylı futbolseverlerin, karşılaşma için özel koreografi hazırlığı içinde olduğu da öğrenildi.

TAKIMA SON UYARILAR...
Galatasaray, sahasında M.Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Teknik direktör 'in bu bölümde oyunu sık sık durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunduğu bildirildi.
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Türk Telekom Stadı yarın kapalı gışe
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