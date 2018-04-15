Alanya pes etmedi

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sonuçlanan maçın ikinci yarısında dengeler değişti. 54. dakikada Azubuike ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, top direği sıyırarak auta çıktı. 78'de Murat Yıldırım'ın orta saha çizgisi üzerinden gönderdiği uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Adem Büyük topu göğsüyle indirdikten sonra vuruşunu yaptı: 1-0. 94. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Ertaç'ın yumrukladığı topu ceza sahası yayından ağlara gönderen Welinton Alanya'ya 1 puanı getirdi: 1-1. Küme düşme potasında bulunan Alanya, puanını 32 yapıp maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi.

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