Babel’e Güneş doğdu

Akhisarspor ağlarını iki kez sarsarak, bu sezon resmi maçlarda 14 gole ulaşan ve kariyer rekoru kıran Ryan Babel, Şenol Güneş yönetiminde ilkleri yaşamaya devam ediyor. Güneş'in Beşiktaş'ında bir forvet gibi performans sergileyen ve 64 maçta 22 gol atıp, 9 asist yapan Hollandalı yıldız, Rafael Benitez ile Liverpool'da 129 maçta ortaya koyduğu 20 gollük karnesini çok daha kısa bir sürede geride bıraktı.

11 MİLYON TL KAZANDIRDI

Babel, bonservissiz geldiği siyah-beyazlı kulübe performansıyla önemli bir maddi katkı da sağladı. Bu sezon biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 maçta gol ve asistleri ile sonuca doğrudan etki ederek takımına 11 milyon TL kazandırdı.

SUDE'NİN HAYALİ GERÇEK OLDU

Hollanda'da yaşayan küçük Beşiktaş taraftarı Sude Ekinci, hayranı olduğu Ryan Babel ve Jeremain Lens ile buluştu. Ziyarette, Babel ve Lens'in Sude Ekinci'ye imzalı formalarını hediye ettikleri belirtildi.

MUHTEŞEM İKİLİDEN 30 PUAN

Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton'a gidişi sonrası forvette sıkıntı yaşarken, imdada Süper Lig'de 12'şer golü bulunan Babel ve Talisca yetişti. Toplamda 24 kez ağları sarsan muhteşem ikili, siyah-beyazlıların kazandığı 59 puanın 30'una doğrudan etki yaptı. Beşiktaş'ın diğer hücumcuları Negredo (6), Love (2), Larin (1) ve Mustafa Pektemek (0) ise 9 golde kaldı.

MURAT ÖZBOSTAN DİYOR Kİ

BEŞIKTAŞ'IN hücum hattındaki en verimli transferiydi Babel.. Hem istikrarlı hem de çalışkan bir futbolcu üstelik bedavaya geldi.. Küsmüyor, mızmızlık yapmıyor.. En önemli özelliği de bu.. Tam bir profesyonel.. Attığı goller çok çalışmanın ürünü.. Şenol Güneş gibi bir hocanın elinde de 31 yaşında olmasına rağmen üstüne koyarak yoluna devam ediyor..