Deplasmanın kralı

Süper Lig'de iç sahada çıktığı 14 maçta 28 puan toplayan F.Bahçe, Sivas galibiyeti ile deplasmanda ise 15 maçta 29 puan toplamayı başardı. İç ve dış saha performansları neredeyse aynı olan sarı-lacivertli takım, ligde 14 maçta 24 puan toplayan Başakşehir'in önünde en iyi deplasman takımı durumunda bulunuyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, iç sahada 33 gol atıp, 19 gol yerken, deplasmanda ise 25 gol attı, kalesinde 12 gol gördü. VOLKAN'I ÜZEN GOL! Fenerbahçe
'nın tecrübeli kalecisi Volkan Demirel
'in 5 maçlık gol yememe serisi, 90+1'de Robinho'nun kafasıyla bitti. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın 5 majör liginde de bu alanda ilk sırada olan 36 yaşındaki eldiven tam 561 dakika sonra kalesini düşürdü. Volkan, "Son dakikalarda gol oldu ve bir seri vardı, o bitti. Biraz üzüldüm, kırıldım. Kalan 5 maçta da gol yemezsem güzel olur. Geçmişte verilmeyecek puanlar verdik ama lig devam ediyor" dedi.