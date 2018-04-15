Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Dolmabahçe'deki stat Beşiktaş'ın değil Galatasaray'ın olabilirmiş!

Dolmabahçe'deki stat 'ın değil 'ın olabilirmiş!

Devlet arşivindeki belgelere göre bir Fransız kuruluşu 1923’te ’ın arazisini ' verdirmek istemiş ama reddedilmiş. 1924’te devletten 700 lira isteyen Galatasaray, İsmet Paşa’nın yanıtı ise "Para yoktur!" olmuş...

Giriş Tarihi: 15.4.2018 13:23 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 13:28
Dolmabahçe'deki stat Beşiktaş'ın değil Galatasaray'ın olabilirmiş!

O ARAZİYİ GALATASARAY VERECEKLERDİ

HaberTürk Gazetesi'nden tarihçi , 'ın şu anki stadının yer aldığı arazinin 1923'te 'a verilmek istendiğini belgeleri ile yayınladı. Bardakçı bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı; "İsmi önce "İnönü" olan, sonra "Mithatpaşa" yapılan, derken yine "İnönü"ye çevrilen, şimdinin "Vodafone Arena"sı yahut "Park"ı olan ama halkın dilinde "Dolmabahçe" diye kalan stadyumun geçmişi hakkında yeni bulduğum bir belge: İstanbul'da Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın gözetiminde faaliyet gösteren bir Fransız kuruluşu, stadın bulunduğu araziyi 1923'te Galatasaray'a verdirmek istemiş!

.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolmabahçe'deki stat Beşiktaş'ın değil Galatasaray'ın olabilirmiş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN