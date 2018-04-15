Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Erman Toroğlu'ndan Sivasspor-Fenerbahçe yorumu!

'ndan - yorumu!

, 'u deplasmanda 2-1 yenerken Sabah Spor'un usta yazarlarından karşılaşmayı değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 09:59
Erman Toroğlu'ndan Sivasspor-Fenerbahçe yorumu!

KİMSE FENERBAHÇE'DEN KEYİFLİ FUTBOL BEKLEMESİN

Küçükler golleri kaçırıyor, büyükler golleri atıyor, şampiyonluk şansları devam ediyor. takımı bildiğiniz gibi... Demir perde ülkesi futbolu oynuyorlar. Yani eski bir sistem, maçlarını da alıyorlar. Galip gelince de kimse sesini çıkaramıyor. Kazanan tüccar her zaman haklıdır. Göze hoş gelme ayrı bir olay. Keyif verme ayrı bir olay. O yok. Kimse de Fenerbahçe'den keyifli futbol beklemesin. Aslında klasik Aykut Kocaman taktikleri bunlar veya oyun şekilleri.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Erman Toroğlu'ndan Sivasspor-Fenerbahçe yorumu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN