Erman Toroğlu'ndan Sivasspor-Fenerbahçe yorumu!

KİMSE FENERBAHÇE'DEN KEYİFLİ FUTBOL BEKLEMESİN

Küçükler golleri kaçırıyor, büyükler golleri atıyor, şampiyonluk şansları devam ediyor. Fenerbahçe takımı bildiğiniz gibi... Demir perde ülkesi futbolu oynuyorlar. Yani eski bir sistem, maçlarını da alıyorlar. Galip gelince de kimse sesini çıkaramıyor. Kazanan tüccar her zaman haklıdır. Göze hoş gelme ayrı bir olay. Keyif verme ayrı bir olay. O yok. Kimse de Fenerbahçe'den keyifli futbol beklemesin. Aslında klasik Aykut Kocaman taktikleri bunlar veya oyun şekilleri.