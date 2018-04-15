Ertem Şener'den Fenerbahçe taraftarına: Sizin yüzünüzden...

ŞİMDİ KİMSE BAHANE ÜRETMESİN!

Fenerbahçe kalan haftalarda artık puan kaybetmez. Rakiplerinin alacağı sonuçlara göre ligde kendisine yer bulacak. Taraftar Sivas'ta havalimanında Aykut Kocaman'a 'Fenerbahçe gibi oynamak istiyoruz biz, hücum oynat hoca hücum' dedi de zaten ligde en fazla gol atan ikinci takım Fenerbahçe değil mi? Eksik olan gol falan değildi bu sezon. Hücum da değildi. Kocaman da değildi. Volkan da. Fenerbahçe'de eksik olan taraftardı. Boş hem de bomboş tribünlere oynadılar aylarca!'Sen bizim kocaman umudumuzsun' demediler mi onun için taraftarları? Şimdi kimse bahane üretmesin.