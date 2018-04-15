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'den taraftarına: Sizin yüzünüzden...

Fotomaç yazarı , 'nin deplasmanda 2-1 kazandığı Sivasspor maçından sonra köşesinde maçı değerlendirdi. Şener, Fenerbahçe taraftarını takımı ve Aykut Kocaman'ı yalnız bıraktıkları için eleştirirken şampiyonluğun kaçması halinde bunun sebebinin taraftar olacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 12:35
Ertem Şener'den Fenerbahçe taraftarına: Sizin yüzünüzden...

ŞİMDİ KİMSE BAHANE ÜRETMESİN!

kalan haftalarda artık puan kaybetmez. Rakiplerinin alacağı sonuçlara göre ligde kendisine yer bulacak. Taraftar Sivas'ta havalimanında Aykut Kocaman'a 'Fenerbahçe gibi oynamak istiyoruz biz, hücum oynat hoca hücum' dedi de zaten ligde en fazla gol atan ikinci takım Fenerbahçe değil mi? Eksik olan gol falan değildi bu sezon. Hücum da değildi. Kocaman da değildi. Volkan da. Fenerbahçe'de eksik olan taraftardı. Boş hem de bomboş tribünlere oynadılar aylarca!'Sen bizim kocaman umudumuzsun' demediler mi onun için taraftarları? Şimdi kimse bahane üretmesin.

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Ertem Şener'den Fenerbahçe taraftarına: Sizin yüzünüzden...
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