Fenerbahçe seriye bağladı

Ev sahibi Sivasspor maça hızlı başladı. Bifouma, iki kez sağdan bomboş getirdiği topları ezdi. Hemen ardından Fenerbahçe
'nin ilk net pozisyonu ve ilk golü geldi. 30'da Hasan soldan getirip Aatif'a çıkardı. Eski Sivaslı düzeltip filelere yolladı: 0-1... 3 dakika sonra ceza sahasına soldan giren Soldado'nun çıkardığı topu Medjani kendi kalesine yolladı: 0-2...
Fenerbahçe skoru elde edince ikinci yarı rölantide başladı. 63'te Aatif'ın sol direk dibinde bomboş ağlara gönderemediği top, ikinci 45'in ilk net pozisyonuydu. 65'te sağ arka direkte bu kez Medjani bomboş topu dışarı vurdu. Uzatmada ise sağ kanattan Ziya'nın yaptığı ortada Robinho düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-2. AATİF BİR AÇILDI PİR AÇILDI!
Bu sezon Süper Lig
'de forma giydiği ilk 18 maçta gol atamayan Aatif Chahechouhe
, son haftalarda ise coştu. Karşılaşmanın 30. dakikasında Hasan Ali'nin asistiyle ağları havalandıran Faslı futbolcu, son dört haftada rakip filelere üç gol bıraktı. Eski takımına karşı gol atan 31 yaşındaki futbolcunun sevinmemesi dikkatlerden kaçmadı.
Aatif maç sonrası şunları söyledi: "Kaderimiz kendi elimizde değil ama inancımızı koruyoruz. Kupadaki Beşiktaş maçı zor olacak. Herkese Kadıköy'de bizi mağlup edemeyeceklerini göstermek zorundayız." KANARYA, SİVAS'TA SERİYİ BOZDU
Dünkü karşılaşmada 3 puanı alan Fenerbahçe, Sivas'ın ligin üst sıralardaki ekiplerine karşı evindeki galibiyet serisini de sona erdirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon sahasında Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ı devirmeyi başarmıştı.