Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Gomis ve Adebayor geceyi sessiz kapattı

ve geceyi sessiz kapattı

-Medipol karşılaşmasında iki takımın golcüleri Bafetimbi ile , müsabakayı golsüz tamamladı.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 21:41
Gomis ve Adebayor geceyi sessiz kapattı
-Medipol karşılaşmasında iki takımın golcüleri Bafetimbi ile , müsabakayı golsüz tamamladı.

'in 29. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Bu müsabakada iki takımın da golcüleri karşı karşıya geldi. Bafetimbi Gomis ve Adebayor'un performansı merakla bekleniyordu. İki golcü de müsabakayı gol atamadan tamamladı. Gomis, 11 başladığı maçta yerini 88. dakikada 'a bıraktı. Adebayor ise ilk 11 başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Ligde 29 hafta geride kalırken Gomis'in 26, Adebayor'un 12 golü bulunuyor..
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Gomis ve Adebayor geceyi sessiz kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN