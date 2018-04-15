Kocaman itiraf

F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin ilk yarısında Osmanlı beraberliği sonrası görevi bıraktığı dönemle ilgili ilk kez konuştu: Kocaman şunları söyledi: "Sivas'la oynamak kolay değildir. İlk 15 dakika çok sert ve hızlı ataklarla karşılaştık. Bu bölümü atlattıktan sonra kontrolü ele alıp golü bulduk. Sonuçta Galatasaray- Başakşehir maçı öncesinde üstümüzdeki rakiplerle geçen hafta 13 olan farkı 6 veya 7'ye indirmeyi başardık."

HAK EDEN KAZANSIN!

"Ilk 11 haftada 33 puanın 16'sını yitirdik ve görevi bıraktım. Sonra bir takım şeyler yerine oturdu. Bu maçı saymıyorum, Osmanlı maçından sonra 17 haftada en çok puan toplayan takımız 37 puanla. İyilik herkese kazandırır. Hem Samet Hoca'ya hem de Sivas halkına teşekkür ediyorum. Galatasaray-Başakşehir maçında ya bir takım kazanacak ve üç puanlık, ya da berabere bitince dört puanlık kazancımız olacak. Hak eden kazansın..."

GERİ DÖNÜŞ YARADI

Osmanlı beraberliği sonrası istifa kararı veren ve ardından geri dönüş yapan Aykut Kocaman, 11. haftada oynanan bu maç sonrası çıktığı 18 maçta 40 puan topladı. Fenerbahçe'yi 38 puanla Beşiktaş, 36 puanla Başakşehir, 32 puanla Trabzonspor ve 31 puanla Galatasaray takip etti. Bu dönemde ligin en fazla puan toplayan takımı olan sarı lacivertliler ilk 11 haftada 16 puan kaybederken, son 18 haftada 14 puan kaybetti.

SKRTEL HOCASINI KIZDIRDI

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Sivasspor hücumunda hava topuna çıkarken zamanlama hatası yapan Skrtel, Kone'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Ali Palabıyık'ın kart gösterdiği sırada söylendiği gözlenen Aykut Kocaman'ın, Skrtel'in hatasıyla ilgili teknik heyetle konuşma yapması dikkat çekti.

MİSAFİRPERVER SİVAS

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yanındaki kafile, Sivas'ta oldukça iyi ağırlandı. Sabah kent merkezinin dışında bir restoranda kahvaltıya davet edilen Yıldırım ardından da Sivas'ta güvercin çiftliğine yaptığı klasikleşen ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Yıldırım akşam da mücadeleyi statta özel bir locadan takip etti.

HASAN ALI: AH KADIKÖY!

Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, "Kazandık, mutluyuz ama son dakika golü sinirlendirdi. Uzun zamandır gol yemiyorduk. Şimdi Kadıköy'deki puan kayıplarına hayıflanıyoruz" ifadelerini kullandı.