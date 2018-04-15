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spor seriyi sürdüremedi

'ye mağlup olan Demir Grup spor'un, 'de evindeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018 12:20
Sivasspor seriyi sürdüremedi

Spor Toto 'in 29. haftasında sahasında 'ye 2-1 mağlup olan Demir Grup spor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Demir Grup Sivasspor, ligin 15. haftasında 'i 1-0 mağlup ederek başladığı seride, iç sahada çıktığı 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, seriyi Fenerbahçe karşısında koruyamadı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda Fenerbahçe maçından önce çıktığı 7 karşılaşmada Medipol Başakşehir ve 'u 1-0, 'u 3-2, ve 'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran kırmızı-beyazlı ekip, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1, ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 29. haftasında dün Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un, iç sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivas ekibi, ligde evindeki son yenilgisini 13. haftada karşısında 2-1'lik skorla yaşamıştı.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon iç sahada çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan topladı. Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 23 kez havalandırdı, kalesinde 18 gol gördü.

ROBINHO'NUN GOLÜ YETMEDİ

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı oyuncusu Robinho, Fenerbahçe karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

Karşılaşmanın 57. dakikasında 'ın yerine oyuna dahil olan Robinho, maçın 90+1'inci dakikasında Fenerbahçe ağlarını havalandırdı. Kırmızı-beyazlı ekibe, 2-0 geride olduğu karşılaşmada Robinho'nun golü yetmedi.

Robinho, bu sezon ve Osmanlıspor (2) karşılaşmalarında da gol atmıştı.

ROBINHO VE NDINGA, TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Robinho ve Ndinga, 30. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe maçının 88. dakikasında sarı kart alan Robinho, ligde daha önce ikinci yarıdaki Kayserispor, Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü.

Maçta 77. dakikada sarı kart gören Ndinga ise ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir müsabakaları ile ikinci yarıdaki Osmanlıspor mücadelesinde sarı kart almıştı. Ndinga, ilk devredeki maçında ise kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

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Sivasspor seriyi sürdüremedi
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