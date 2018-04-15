Sivasspor seriyi sürdüremedi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Demir Grup Sivasspor, ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek başladığı seride, iç sahada çıktığı 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmezken, seriyi Fenerbahçe karşısında koruyamadı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda Fenerbahçe maçından önce çıktığı 7 karşılaşmada Medipol Başakşehir ve Kardemir Karabükspor'u 1-0, Osmanlıspor'u 3-2, Beşiktaş ve Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran kırmızı-beyazlı ekip, Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 29. haftasında dün Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un, iç sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivas ekibi, ligde evindeki son yenilgisini 13. haftada Trabzonspor karşısında 2-1'lik skorla yaşamıştı.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon iç sahada çıktığı 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan topladı. Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 23 kez havalandırdı, kalesinde 18 gol gördü.

ROBINHO'NUN GOLÜ YETMEDİ

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı oyuncusu Robinho, Fenerbahçe karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.

Karşılaşmanın 57. dakikasında Hakan Arslan'ın yerine oyuna dahil olan Robinho, maçın 90+1'inci dakikasında Fenerbahçe ağlarını havalandırdı. Kırmızı-beyazlı ekibe, 2-0 geride olduğu karşılaşmada Robinho'nun golü yetmedi.

Robinho, bu sezon Kayserispor ve Osmanlıspor (2) karşılaşmalarında da gol atmıştı.

ROBINHO VE NDINGA, TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Sivasspor'da, Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Robinho ve Ndinga, 30. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe maçının 88. dakikasında sarı kart alan Robinho, ligde daha önce ikinci yarıdaki Kayserispor, Antalyaspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü.

Maçta 77. dakikada sarı kart gören Ndinga ise ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir müsabakaları ile ikinci yarıdaki Osmanlıspor mücadelesinde sarı kart almıştı. Ndinga, ilk devredeki Antalyaspor maçında ise kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.