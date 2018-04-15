Trabzonspor'da yeni yönetimin ilk maç heyecanı

Ligde geçen hafta sahasında Kayserispor'u 4-0 yenerek bu sezon en farklı galibiyetini elde edip moral bulan Trabzonspor Osmanlıspor deplasmanından da kayıpsız dönerek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.

Bordo-mavililerde, kart cezalısı Okay Yokuşlu ile sakatlıkları bulunan Onazi ve Castillo, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp öğleden sonra tarifeli uçakla Ankara'ya gidecek.

YÖNETİMİN İLK MAÇI

Osmanlıspor karşılaşması Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun da görevdeki ilk karşılaşması olacak.

Bordo-mavililerin 7-8 Nisan'da gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda göreve gelen yeni yönetim kurulu üyelerinin de karşılaşmayı izleyecekleri belirtildi.