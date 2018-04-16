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'dan sitem dolu sözler

Avcı: “Saha içi ve saha dışı baskılardan hakem bayağı etkilendi. Biz kazansak da kaybetsek de saygımızı hiç kaybetmeyeceğiz” dedi

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Abdullah Avcı'dan sitem dolu sözler

Başakşehir Teknik Direktörü , karşılaşma sonrası yaptığı konuşmada şampiyonluğa sonuna kadar inandıklarını belirtirken hakemin verdiği kararları eleştirdi. Avcı, "Burada her türlü baskı olacağını, bunu açmak istemiyorum, biliyorduk. Düşen topları aldıktan sonra organizasyonları doğru gerçekleştirdik ama final paslarını sonuçlandıramadık. Atanın kazanacağı bir maç olacaktı. İki takımın da fazla pozisyonu yok. Mariano harika bir vuruş yaptı. Mariano'ya da saygı göstermemiz lazım" dedi. Abdullah Avcı, şöyle devam etti: "Son dakikadaki gol de elleymiş. Sadece bir maç kaybettik, şampiyonluğu kaybetmedik. Kazansak da kaybetsek de saygımızı hiç kaybetmeyeceğiz. Arda ve Emre'nin kartı vardı, oyun da gerildi. Bu nedenle sonlara doğru onları çıkardım. Saha içi ve saha dışı baskılardan hakem etkilendi. Rakibimizi de tebrik ediyorum.."

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Abdullah Avcı'dan sitem dolu sözler
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