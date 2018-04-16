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mezarı başında anıldı

Kulübünün eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "" lakaplı , vefatının 29. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 13:33
Baba Hakkı mezarı başında anıldı

'ndaki törene siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri , denetim kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, kulüp genel koordinatörü Levent Çifter, divan kurulu üyeleri, altyapı sporcuları ile Yeten'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Ahmet Ürkmezgil, 'ın değerlerine sahip çıkan bir camia olduğunu belirterek, "Beşiktaş çok büyük bir camia. Beşiktaş'ın sembol isimlerinden ve Beşiktaş ile özdeşleşmiş bir isim. Ben daha 16 yaşında İstanbulspor'da oynarken elini öpmüştüm. O şerefe nail olmuştum. Bugün gözümün önünden çok şeyler gelip geçti. Beşiktaş'ın mihenk taşı olabilecek, çınarları çok fazla miktarda, bizler de geçmişimize çok bağlı olduğumuz için bu duygularımız, Beşiktaşlılık ruhumuzu her zaman yukarılarda tutmamıza vesile oluyor."

Tören, okunan duaların ardından sona erdi.

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Baba Hakkı mezarı başında anıldı
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