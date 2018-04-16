Fatih Terim: Lider takım gibi oynadılar ve liderliği aldılar

Fatih Terim, geçen hafta olmayan konsantrasyonun Başakşehir önünde 90. dakikaya kadar var olduğunu belirtti. Terim, "Futbolcularımız lider gibi oynadı ve liderliği aldı.

Şampiyonluk için küçük bir kredi kazandık. Allah bize şans verdi. 'Hadi bakalım 5 maç var. Lidersiniz, bunu sezon sonuna kadar götürün' dedi. Maçlarımız diğerlerine göre zor ancak Galatasaray gibi oynarsak hepsi kolay olur" değerlendirmesini yaptı.



ARDA SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Tribün desteği için, "Taraftarımız, takımla beraber adeta arkada başka bir kale gibiydi. Onlara teşekkür ediyorum" diyen Fatih Terim, "Eski oyuncunuz Emre Belözoğlu maç öncesinde yanınıza geldi. Arda Turan için de böyle bir beklentiniz var mıydı?" sorusu üzerine ise, "Galatasaray ile ilgili bir sorunuz varsa, cevaplayayım" karşılığını verdi.

SÜRPRİZ KADRO

Galatasaray'da Igor Tudor döneminde sıkça görülen farklı 11'ler, Fatih Terim'in göreve gelmesiyle birlikte yerini kadro istikrarına bırakmıştı. Ancak tecrübeli teknik adam, dün sürpriz bir değişikliğe imza atarak, takımın iki banko ismini kesti. Maicon ve Selçuk İnan'ı kulübeye çeken Fatih Terim, Denayer ile Donk'u ilk 11'de sahaya sürdü. Denayer, 8 maç sonra takımdaki yerini aldı.