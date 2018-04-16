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Gençler mutsuz!

Giriş Tarihi: 16.4.2018

Avrupa kupalarını hedefleyen ancak 3 haftadır kazanamayan , kümede kalma mücadelesi veren 'ni devirdi: 3-2. İlk yarıda Boldrin ve Amorim'in golleriyle öne geçen ev sahibi karşısında 'ın ekibi 56'da penaltıdan Sessegnon ile umutlandı. 76'da Deniz Türüç, farkı ikiye çıkardı. Gençler, 87'de Skuletic ile yanıt verdi. 6 dakikalık uzatmanın son dakikasında Uğur Çiftçi'nin gönderdiği topa Manu'nun kafa vuruşu ağlara gitti. Ancak hakem ofsayt kararı verince maç Kayseri'nin 3-2 üstünlüğü ile bitti.

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Gençler mutsuz!
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