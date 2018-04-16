Gençler mutsuz!

Avrupa kupalarını hedefleyen ancak 3 haftadır kazanamayan Kayserispor, kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni devirdi: 3-2. İlk yarıda Boldrin ve Amorim'in golleriyle öne geçen ev sahibi karşısında Ümit Özat'ın ekibi 56'da penaltıdan Sessegnon ile umutlandı. 76'da Deniz Türüç, farkı ikiye çıkardı. Gençler, 87'de Skuletic ile yanıt verdi. 6 dakikalık uzatmanın son dakikasında Uğur Çiftçi'nin gönderdiği topa Manu'nun kafa vuruşu ağlara gitti. Ancak hakem ofsayt kararı verince maç Kayseri'nin 3-2 üstünlüğü ile bitti.

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