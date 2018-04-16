Hiç üzülmedim alışığım aslında

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Galatasaray'ın kısmen hak ettiği bir galibiyet aldığını belirterek, "Emre Ağabey ve bana çıkan sarı kartlar, bizi oyundan aldı. Daha 5 maç var. Futbolun doğrularını yaparak şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Arda, kendisine tepki gösteren Galatasaray taraftarı için de "Canları sağ olsun, Allah biliyor. Allah kalbimdekini biliyor. Ben insanlar için değil, Allah için yaşıyorum. Bir gün her şey ortaya çıkar. 100 kere milli olmuş, Avrupa'da kupa kazanmış bir futbolcu, Türkiye'de her yerde ıslıklanıyor. İnşallah Cengiz ve Enes de Türkiye'ye döndüklerinde aynı şeyleri yaşamazlar. Hiç üzülmedim.. " ifadelerini kullandı.

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