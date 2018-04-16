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'ın acı günü

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final 2'nci karşılaşmasında çarşamba günü Galatasaray'ın konuğu olacak olan Teleset Mobilya 'da , anne acısıyla sarsıldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 15:52
Olcan Adın'ın acı günü

Tecrübeli futbolcunun bir süredir tedavi gören annesi , hayatını kaybetti. Aysel Adın'ın cenaze namazı, yarın Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak. Akigo'da sakatlığı bulunan Olcan, Süper Lig'de Beşiktaş'la oynanan son maçta takımdaki yerine alamamıştı. Yıldız futbolcu, Galatasaray ile çarşamba günün oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında da forma giyemeyecek.

Süper Lig lideri Galatasaray'la kupada 27 Şubat'ta evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Yeşil-Siyahlı ekip, tarihinde ilk kez finale çıkabilmek için deplasmanda rövanşı en az 2 farkla kazanmak zorunda. Akhisar'ın 2-1'lik galibiyeti halinde maç uzayacak. Galatasaray, 1-0'lık mağlubiyet ile her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdıracak. Finale çıkan taraf, Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle kupa için Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek.

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Olcan Adın'ın acı günü
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