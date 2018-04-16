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'tan 'a kötü haber

'in 29. haftasında Osmanlıspor'la deplasmanda 3-3 berabere kalan Osmanlıspor'a tecrübeli kalecisi 'tan kötü haber geldi. Maçın son dakikalarını sakat oynayan Onur, karşılaşmanın bitiminden hemen sonra hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 22:17 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 22:46
Onur Kıvrak'tan Trabzonspor'a kötü haber

'de 29. haftanın kapanış mücadelesinde Osmanlıspor'la deplasmanda 3-3 berabere kalan 'da oyunun son bölümünde sakatlanan kaleci , daha önceden ameliyat olduğu sol ayağına darbe aldı ve maç sonunda saha dışına sedyeyle götürüldü.

SAKAT AYAKLA DÖRDÜNCÜ GOLÜ KURTARDI

Milli kaleci ayağından yaşadığı sakatlar sebebiyle karşılaşmanın sonunda büyük bir acıyla oynadı. Buna karşın tecrübeli kaleci Osmanlıspor'un son dakikalarda Umar Aminu'nun kafasıyla yaklaştığı dördüncü gole izin vermedi.

MAÇ SONUNDA HASTANEYE KALDIRILDI

beIN Sports'tan gelen ilk bilgiye göre, hastaneye götürülen Onur Kıvrak'ın ameliyat bölgesinde esneme meydana geldi.

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Onur Kıvrak'tan Trabzonspor'a kötü haber
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