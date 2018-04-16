Onur Kıvrak'tan Trabzonspor'a kötü haber

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın kapanış mücadelesinde Osmanlıspor'la deplasmanda 3-3 berabere kalan Trabzonspor'da oyunun son bölümünde sakatlanan kaleci Onur Kıvrak, daha önceden ameliyat olduğu sol ayağına darbe aldı ve maç sonunda saha dışına sedyeyle götürüldü.

SAKAT AYAKLA DÖRDÜNCÜ GOLÜ KURTARDI

Milli kaleci ayağından yaşadığı sakatlar sebebiyle karşılaşmanın sonunda büyük bir acıyla oynadı. Buna karşın tecrübeli kaleci Osmanlıspor'un son dakikalarda Umar Aminu'nun kafasıyla yaklaştığı dördüncü gole izin vermedi.

MAÇ SONUNDA HASTANEYE KALDIRILDI

beIN Sports'tan gelen ilk bilgiye göre, hastaneye götürülen Onur Kıvrak'ın ameliyat bölgesinde esneme meydana geldi.