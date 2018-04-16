Trabzonspor'un yeni yönetimi görev dağılımı yaptı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu başkanlığında, Osmanlıspor ile oynanacak olan maç öncesi Ankara'da bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren bordo-mavili yönetim görev dağılımını yaptı.

Trabzonspor'un yeni yönetiminde görev dağılımı şu şekilde oldu:



Asbaşkan: Hayrettin Hacısalihoğlu

Başkan Yardımcısı: Mehmet Yiğit Alp

Başkan Yardımcısı: Önder Bülbüloğlu

Başkan Yardımcısı: Faruk Kanca

Başkan Yardımcısı: Ertuğrul Doğan

Başkan Yardımcısı:Çağlar Bozoğlu

Başkan Yardımcısı: Müminhan Bilgin

Genel Sekreter: Ömer Sağıroğlu

Mali Sayman: Emin Kahraman

Basın Sözcüsü: Zeyyat Kafkas

Futbol Şubesi Sorumlusu: Haluk Şahin

Amatör Branşlar ve Personel Koordinatörü: Cahit Erdem

TS Club ve Tesisler Koordinatörü: Yalçın Orhan

İletişim ve Pazarlama Koordinatörü: Serdar Ekrem Şirin

Taraftar ve Stadyum Sorumlusu: Özer Bayraktar

Hukuk İşleri Sorumlusu: Kemal Ertürk

İletişim ve Pazarlama Sorumlusu: Zafer Göktaş

TS Club ve Tesisler Sorumlusu: Dursun Ali Sakarya

İstanbul ve Diğer İller Taraftar Dernekleri Sorumlusu: Tuncay Uzunal

İdari İşler Sorumlusu: Onur Sağır

İdari İşler Sorumlusu: Lokman Sadıklar



İcra Kurulu

Ahmet Ali Ağaoğlu

Hayrettin Hacısalihoğlu

Mehmet Yiğit Alp

Ömer Sağıroğlu

Emin Kahraman