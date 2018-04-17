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'nda ilk finalist oldu

yarı final karşılaşmasında Bayer Leverkusen'i 6-2 yenen finale yükseldi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 00:15 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 00:15
Almanya Kupası'nda ilk finalist Bayern Münih oldu

'nda , deplasmanda Bayer Leverkusen'i 6-2 mağlup ederek ilk finalist oldu.

Bayer Leverkusen, Almanya Kupası yarı final maçında Bayern Münih'i BayArena'da konuk etti.

Bavyera ekibi maça hızlı başlayarak 3. dakikada Javi Martinez ve 9. dakikada Robert Lewandwoski'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Bu gollere ev sahibi ekip 16. dakikada Lars Bender ile karşılık verdi ve müsabakanın ilk yarısı Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da goller atmayı sürdüren kırmızı-beyazlı takım, 52, 64 ve 78. dakikada Thomas Müller ve 61. dakikada Thiago Alcantara ile bulduğu goller sonucunda karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı. Bayer Leverkusen'in ikinci yarıdaki golü 72. dakikada Leon Bailey'den geldi.

Bayer Leverkusen deplasmanında aldığı 6-2'lik galibiyetle Almanya Kupası'nda finale yükselen Bayern Münih, kupada 22. kez finalde mücadele edecek.

Diğer finalist, yarın oynanacak Schalke 04-Eintracht Frankfurt maçının ardından belli olacak.

Kupada final karşılaşması 19 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Almanya Kupası'nda ilk finalist Bayern Münih oldu
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