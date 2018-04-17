Avrupa’da hesap kapandı heyecan Süper Lig’de

Hafta sonu oynanan karşılaşmalar, Avrupa liglerinde hesapları kapattı... İtalya Serie A'da
Napoli, Milan deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönerken, Juventus'un Sampdoria'yı 3-0'la geçmesi, farkı 6'ya çıkardı. Fransa'da
Monaco'yu 7-1'lik ağır bir skorla dağıtan Paris Saint- Germain, Hollanda'da
Ajax'ı 3-0 yenen PSV Eindhoven, şampiyon oldu. İngiltere'de
de Manchester United
'ın, West Bromwich'e yenilmesiyle Manchester City resmen şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye'de ise lider Galatasaray ile 4. sıradaki Fenerbahçe arasında sadece 3 puan var. Peki kalan 5 haftada ne olur? İŞTE SABAH SPOR YAZARLARININ GÖRÜŞLERİ: AHMET ÇAKAR
GALATASARAY liderlik koltuğuna oturdu ama işi kolay değil. Kalan 5 maçı, 2 beraberlik, 3 galibiyetle tamamlar. Şampiyonluk şansı zayıf.
BEŞIKTAŞ 59 puan ve averajla ikinci. 1 puan önündeki Galatasaray'la oynayacağı maç kritik. 1 beraberlik, 4 galibiyetle bitirir düşüncesindeyim.
BAŞAKŞEHIR Galatasaray'a yenildi ama Abdullah Avcı
'nın öğrencilerinin kalan 5 haftayı kayıpsız geçeceğine inanıyorum.
FENERBAHÇE için düşüncem değişmedi. Bu sezon inişli-çıkışlı bir performans sergilediler ama 5 galibiyet alması beni şaşırtmaz ÖMER ÜRÜNDÜL
GALATASARAY son 5 haftaya lider olmanın moraliyle giriyor. Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarını kazanırsa bence şampiyon olur.
BEŞIKTAŞ'IN, Türk Telekom
Stadı'ndaki Galatasaray maçını kazanması halinde şampiyon olacağını düşünüyorum.
BAŞAKŞEHIR 5'te 5 yaparsa şansı büyük. Abdullah Avcı, Emre ve Arda'yı orta sahada oynatmaya devam ederse bu şansı azalır.
FENERBAHÇE tüm maçlarını kazansa dahi şampiyonluk şansını çok az görüyorum. 5'te 5 yaparlarsa ligi ikinci bitirirler. LEVENT TÜZEMEN
GALATASARAY Başakşehir galibiyetiyle rayına oturdu, rakiplerinin psikolojisini de bozdu. Kalan 5 haftayı kayıpsız geçeceklerini düşünüyorum.
BEŞIKTAŞ Akhisar'da kazandı ama iyi oynayarak değil, rakibinin hatalarından faydalandı. G.Saray, Alanya'yı yenip gelirse Beşiktaş'ın işi zorlaşır.
BAŞAKŞEHİR Galatasaray yenilgisini kolay unutmayacaktır. Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı ikili averaj avantajı en büyük silahları.
FENERBAHÇE kolay fikstüre sahip. Düşecek takımlara takılırlarsa büyük sürpriz olur. Kağıt üzerinde 5'te 5 yapabilecek şansa sahipler. METİN TEKİN
GALATASARAY için biz 'Tek zor maç Beşiktaş' diyebiliriz ama oyuncular Alanya maçının zorluğunu biliyor. Yine de en önemli aday Galatasaray.
BEŞIKTAŞ en güçlü kadroya ve oyuna sahip. Kalan maçlarda yalnızca Galatasaray maçının sonucu şüpheli, diğerlerini rahat kazanırlar.
BAŞAKŞEHIR bütün maçları kazanıp Galatasaray'ın kaybını bekleyecek.
Kaba tabirle aportta bekleyecekler!
FENERBAHÇE en kolay fikstüre sahip. En önemli dezavantajı ise hep kayıp bekleyecek olması. Başka şansları yok. GÜRCAN BİLGİÇ
GALATASARAY'IN en tehlikeli iki maçı Alanya ve Beşiktaş. Üç veya 4 puan kaybedeceklerini düşünüyorum. Ama avantajı elinde tutuyorlar.
BEŞIKTAŞ içeride problem yaşamaz. Galatasaray ile final oynayacaklar. O maçın haricinde bir beraberlik daha alabilirler.
GALATASARAY yenilgisi kırılma olur. Son haftalarda iyi futbol oynamıyorlar.
Toparlayabileceklerini düşünmüyorum. En az 6 puan kaybederler.
FENERBAHÇE çok disiplinli ve konsantre oynuyor. Kasımpaşa ters gelebilir.
Fakat 5'te 5 yapma ihtimali çok yüksek. SERKAN KORKMAZ
GALATASARAY'IN puan kaybetme ihtimali en yüksek maçı Beşiktaş derbisi.
72 puan almalarını garanti görüyorum. Derbiyi kazanmaya mecburlar.
BEŞIKTAŞ'IN 12 puanı garanti... Görünen o ki; TT Stadyumu'ndaki derbi büyük olasılıkla şampiyonu belirleyecek. Beraberlik onlara da yetmez.
BAŞAKŞEHIR, kalan 5 maçta 9 ila 12 puan toplar. Maksimum 71 puana ulaşabilirler. Derbi berabere biterse şampiyon olabilirler... Ama zor.
FENERBAHÇE lig ikinciliği için avantaja sahip. Ziraat Türkiye Kupası
'ndaki favorim Kocaman'ın takımı. Ama lig şampiyonluğu için şansı zayıf.