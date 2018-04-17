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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

yarı final rövanş maçında 19 Nisan Cuma günü Fenerbahçe'yle karşılaşacak Beşiktaş, maç hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 20:29 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 20:30
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, 19 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı yarı final rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, siyah-beyazlı oyuncuların 5'e 2 ve dar alanda pas çalışması yaptıkları bildirildi.

İdmanın yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

LARİN'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Beşiktaş'ta 23 yaşına giren Kanadalı futbolcu Cyle Larin'in doğum günü kutlandı.

Larin'in yanı sıra siyah-beyazlı takımın masörü Erkan Ulusoy ile malzemecisi Süreyya Soner'in doğum günü için de pasta kesildi.

Avrupa'nın 5 büyük liginde bir kulüpte en uzun süre forma giyen oyuncular

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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürüyor
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