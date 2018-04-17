Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na Pirlo benzetmesi

İtalya Seria A'da Torino ile oynayacakları 33. hafta mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gennaro Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. 40 yaşındaki teknik direktör milli yıldız için "Ona baktığımda geleceğin Pirlo'sunu görüyorum. Onu potansiyeline eriştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Hakan'ın teknik becerileriyle her takımda oynayabileceğini de söyleyen Gattuso "Şutları harika ama kapıyı kıracak şekilde sert atması gerekiyor." dedi.

Gattuso, 24 yaşındaki İspanyol futbolcu Suso için ise Clarence Seedorf benzetmesi yaptı.