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Gattuso'dan 'na Pirlo benzetmesi

Teknik Direktörü , İtalya Seri A'nın 33. haftasında Torino'yla oynayacakları maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gattuso, milli yıldız 'yla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 20:24
Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na Pirlo benzetmesi

İtalya Seria A'da Torino ile oynayacakları 33. hafta mücadelesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan , 'yla ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. 40 yaşındaki teknik direktör milli yıldız için "Ona baktığımda geleceğin Pirlo'sunu görüyorum. Onu potansiyeline eriştirmek için çalışıyoruz." dedi.

Hakan'ın teknik becerileriyle her takımda oynayabileceğini de söyleyen Gattuso "Şutları harika ama kapıyı kıracak şekilde sert atması gerekiyor." dedi.

Gattuso, 24 yaşındaki İspanyol futbolcu Suso için ise Clarence Seedorf benzetmesi yaptı.

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Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu'na Pirlo benzetmesi
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