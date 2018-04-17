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'tan ses getirecek yazısı!

Sabah'ın usta yazarlarından , 'ın 'i 2-0 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi. Uluç ayrıca 'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 09:56
Hıncal Uluç'tan ses getirecek Arda Turan yazısı!

FATİH TERİM EZBER 11'İNDEN VAZGEÇTİ

"Artık Şampiyon olur" demiştim, geçen hafta, Gençlerbirliği'ne yenildiklerinde.. "Arka arkaya müthiş hatalar yapan Hocamı kendine getirecek bir şok tokadı oldu bu. Şimdi, o eski Terim'e döner ve 'ı şampiyonluğa taşır" diye yazmıştım, özetle.. Aynen öyle oldu. Terim ezber ilk on birine neşter vurdu önce. İki önemli değişiklik yaptı. Önce hızlı, hareketli Denayer'i stopere aldı. Sonra da, hem sıkı ön libero, hem iyi şut atan, hem de iyi kafa vuran Donk'u orta ikiliye koydu. Formsuz Maicon'u dışarı alması doğruydu. Belhanda, Selçuk ikilisinden birini de. Ben olsam, Belhanda'yı kenarda bırakır, lider oyuncu Selçuk'u kazanmaya bakardım.

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Hıncal Uluç'tan ses getirecek Arda Turan yazısı!
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