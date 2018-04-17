Hıncal Uluç'tan ses getirecek Arda Turan yazısı!

FATİH TERİM EZBER 11'İNDEN VAZGEÇTİ

"Artık Şampiyon olur" demiştim, geçen hafta, Gençlerbirliği'ne yenildiklerinde.. "Arka arkaya müthiş hatalar yapan Fatih Terim Hocamı kendine getirecek bir şok tokadı oldu bu. Şimdi, o eski Terim'e döner ve Galatasaray'ı şampiyonluğa taşır" diye yazmıştım, özetle.. Aynen öyle oldu. Terim ezber ilk on birine neşter vurdu önce. İki önemli değişiklik yaptı. Önce hızlı, hareketli Denayer'i stopere aldı. Sonra da, hem sıkı ön libero, hem iyi şut atan, hem de iyi kafa vuran Donk'u orta ikiliye koydu. Formsuz Maicon'u dışarı alması doğruydu. Belhanda, Selçuk ikilisinden birini de. Ben olsam, Belhanda'yı kenarda bırakır, lider oyuncu Selçuk'u kazanmaya bakardım.