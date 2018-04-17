Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor teknik direktörü Tekke, idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 32. haftasında 22 Nisan Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile önemli bir maç yapacaklarını ifade etti.

Çaykur Rizespor maçını telafi etmek için deplasmanda oynayacakları maçı muhakkak kazanmak istediklerini anlatan Tekke, "Artık ligin sonlarına yaklaştık. Mağlubiyet canımızı çok fena yakacak. Konumumuz itibarıyla 3 puana ihtiyacımız var. Çaykur Rizespor maçında görülen kartların bir karşılığı, cezası olacak. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız maçı kaybetme durumumuz yok. Bu maçın kazananı biz olmalıyız." diye konuştu.

Tekke takımda artık umutlu bir ortamın bulunduğunu ifade ederek, Samsunspor maçının sezonun en riskli maçı olduğunu, kazanıp ligde kalmak istediklerini dile getirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.

İdmana taktik çalışmasıyla devam eden futbolcular daha sonra çift kale maç oynadı.