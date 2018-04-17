Şenol Güneş: 2 kupa isterim

Beşiktaş
'ta herkes şampiyonluk hedefine kilitlenirken, Şenol Güneş
sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Perşembe günü Türkiye Kupası
'nda 2-2'nin rövanşında Kadıköy'de karşılaşacakları Fenerbahçe
maçı için uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Şimdi ligi unutacağız. Sizden iki kupayı da istiyorum. Tam konsantrasyonla sahada olmalısınız
" dedi. İNŞALLAH BU SEFER OLMAZ
Bu arada Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, şampiyonluk yarışı ve kupadaki F.Bahçe derbisini değerlendirdi. Ligde 5'te 5 yapıp mutlu sona ulaşacaklarını söyleyen Ürkmezgil, "Nedense F.Bahçe maçlarında hep gerginlik oluyor. İnşallah bu sefer yaşanmaz
" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta sakatlığı süren Vagner Love idmana çıkmadı. BABA HAKKI ANILDI
Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından 'Baba Hakkı
' lakaplı Hakkı Yeten
, vefatının 29. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.