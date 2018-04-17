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: 2 kupa isterim

Teknik Direktörü ’ten aralarında sürekli lig yarışını konuşan oyuncularına uyarısı geldi

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
Şenol Güneş: 2 kupa isterim
'ta herkes şampiyonluk hedefine kilitlenirken, sezonu çifte kupayla kapatmak istiyor. Perşembe günü 'nda 2-2'nin rövanşında Kadıköy'de karşılaşacakları maçı için uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Şimdi ligi unutacağız. Sizden iki kupayı da istiyorum. Tam konsantrasyonla sahada olmalısınız" dedi.

İNŞALLAH BU SEFER OLMAZ
Bu arada Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, şampiyonluk yarışı ve kupadaki F.Bahçe derbisini değerlendirdi. Ligde 5'te 5 yapıp mutlu sona ulaşacaklarını söyleyen Ürkmezgil, "Nedense F.Bahçe maçlarında hep gerginlik oluyor. İnşallah bu sefer yaşanmaz" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta sakatlığı süren Vagner Love idmana çıkmadı.

BABA HAKKI ANILDI
Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından '' lakaplı , vefatının 29. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
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Şenol Güneş: 2 kupa isterim
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