Brezilya'da gündem Mariano "Sol ayağıyla liderliği getirdi"

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karşısında sol ayağıyla Feghouli'ye asist yapan Mariano, bu kez soluyla attığı golle Başakşehir
zaferinin mimarı oldu. Takım arkadaşları Sambacı'yı, "Keşke F.Bahçe deplasmanında cezalı olmasaydın, derbiyi alırdık" sözleriyle onore etti. Mariano, ülkesi Brezilya'da da gündemdeydi. Brezilya gazetesi Globo Esporte, "Eski Fluminenseli, sol ayağıyla attığı golle liderlik yolunu açtı" derken, France Football "Haşmetli golüyle G.Saray'ı zafere taşıdı", Portekiz'in A Bola gazetesi de "Spektaküler golle gelen liderlik" yorumunu yaptı.