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Brezilya'da gündem Mariano "Sol ayağıyla liderliği getirdi"

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında takımının Medipol 'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sol ayağıyla attığı golle ülkesinde gündem oldu.

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Brezilya'da gündem Mariano Sol ayağıyla liderliği getirdi
karşısında sol ayağıyla Feghouli'ye asist yapan Mariano, bu kez soluyla attığı golle zaferinin mimarı oldu. Takım arkadaşları Sambacı'yı, "Keşke F.Bahçe deplasmanında cezalı olmasaydın, derbiyi alırdık" sözleriyle onore etti. Mariano, ülkesi Brezilya'da da gündemdeydi. Brezilya gazetesi Globo Esporte, "Eski Fluminenseli, sol ayağıyla attığı golle liderlik yolunu açtı" derken, France Football "Haşmetli golüyle G.Saray'ı zafere taşıdı", Portekiz'in A Bola gazetesi de "Spektaküler golle gelen liderlik" yorumunu yaptı.
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Brezilya'da gündem Mariano "Sol ayağıyla liderliği getirdi"
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