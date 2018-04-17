Trabzonspor Osmanlıspor’u yıkamadı

TRABZON'DAN BÜYÜK TEPKI

Bu sezon hakem hatalarından canı en çok yanan takım olan Trabzonspor dün gece de benzer bir senaryo ile karşılaştı. Skor 3-2 iken Uğur Demirok'un attığı gol hakem Halis Özkahya tarafından faul gerekçesiyle iptal edildi. Ancak bordo-mavililer bu pozisyonun gol olduğunu söyleyip, büyük tepki gösterdi



AĞIR YARALI

Trabzonspor'da ilk yarının sonunda tansiyonu düşen Abdülkadir ikinci yarıya çıkamadı. Kucka da ikinci yarıda Yalçın'ın dirsek darbesi sonrası gözlerinin karardığını söyleyerek kenara geldi ve hastaneye götürüldü. Abdülkadir ile Kucka'nın durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. Osmanlıspor'un beraberlik golü sırasında da ameliyat olduğu sol dizinden sakatlanan kaleci Onur, maçı acı içinde tamamladı ve hastaneye kaldırıldı.

YÖNETİMİN ANKARA TURU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu Ankara'da yoğun bir gün yaşadı. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret eden Ağaoğlu ve ekibi, sonra da Anıtkabir'e gitti. Bordo-mavili yönetim maçı da izledi.

Rodallega 128 gün sonra

HUGO Rodallega, Burak Yılmaz'ın sakatlığı sebebiyle 7 hafta sonra ilk 11'e girdi. Ligde son golünü 9 Aralık'ta Kasımpaşa'ya atan Rodallega, 56'da Hubocan'ın direkten dönen kafasını, röveşata ile tamamlayarak, tam 128 gün sonra skor yaptı.