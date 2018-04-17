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’u yıkamadı

, Ankara’da ’u yıkamadı. 13’te Novak, 15’te de Yusuf’un golleri ile 2-0 öne geçen bordo-mavililer, 51’de Musa Çağıran’ın harika golüne engel olamasa da 6 dakika sonra Rodallega’nın röveşatası ile 3-1’i buldu. Ancak 73’te Cikalleshi, 83’te de Musa Çağıran’ın golleri ile karşılaşma 3-3 sona erdi

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Trabzonspor Osmanlıspor’u yıkamadı

TRABZON'DAN BÜYÜK TEPKI
Bu sezon hakem hatalarından canı en çok yanan takım olan dün gece de benzer bir senaryo ile karşılaştı. Skor 3-2 iken Uğur Demirok'un attığı gol hakem tarafından faul gerekçesiyle iptal edildi. Ancak bordo-mavililer bu pozisyonun gol olduğunu söyleyip, büyük tepki gösterdi

AĞIR YARALI
Trabzonspor'da ilk yarının sonunda tansiyonu düşen Abdülkadir ikinci yarıya çıkamadı. Kucka da ikinci yarıda Yalçın'ın dirsek darbesi sonrası gözlerinin karardığını söyleyerek kenara geldi ve hastaneye götürüldü. Abdülkadir ile Kucka'nın durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. 'un beraberlik golü sırasında da ameliyat olduğu sol dizinden sakatlanan kaleci Onur, maçı acı içinde tamamladı ve hastaneye kaldırıldı.

YÖNETİMİN ANKARA TURU
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu Ankara'da yoğun bir gün yaşadı. Önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret eden Ağaoğlu ve ekibi, sonra da Anıtkabir'e gitti. Bordo-mavili yönetim maçı da izledi.
Rodallega 128 gün sonra
HUGO Rodallega, Burak Yılmaz'ın sakatlığı sebebiyle 7 hafta sonra ilk 11'e girdi. Ligde son golünü 9 Aralık'ta Kasımpaşa'ya atan Rodallega, 56'da Hubocan'ın direkten dönen kafasını, röveşata ile tamamlayarak, tam 128 gün sonra skor yaptı.

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Trabzonspor Osmanlıspor’u yıkamadı
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