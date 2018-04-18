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hastalığıyla savaşan bir mucizeyi başardı

Türk futbolunun efsane isimlerinden 1.5 yıldır hastası... Hayatı sımsıkı tutunan Tüfekçi, adeta bir mucizeye imza atarak 3 metre yürümeyi başardı.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 10:55
ALS hastalığıyla savaşan İlyas Tüfekçi bir mucizeyi başardı

Milli Takım, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından İlyas Tüfekçi, yaklaşık 1,5 yıldır hasta yatağına bağlı olarak evinde tedavisi görüyor. Hürriyet'in haberine göre yaklaşık 3,5 aydır fizik tedavisi gören Tüfekçi yürümeye başlarken "Fizyoterapist Bülent Avarbek ve yardımcım Gülcan'ın desteği ile 3 metre adım attım. Yürümek beni daha da hırslandırdı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu mesafeyi çoğaltırım. Bu hastalığın ilacı yok. Mümkün olduğunca stabilize etmek istiyoruz. Yürüyebilmem hastalıkla mücadelemi gösteriyor" dedi.

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ALS hastalığıyla savaşan İlyas Tüfekçi bir mucizeyi başardı
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