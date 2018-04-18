ALS hastalığıyla savaşan İlyas Tüfekçi bir mucizeyi başardı

Milli Takım, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından İlyas Tüfekçi, yaklaşık 1,5 yıldır hasta yatağına bağlı olarak evinde ALS tedavisi görüyor. Hürriyet'in haberine göre yaklaşık 3,5 aydır fizik tedavisi gören Tüfekçi yürümeye başlarken "Fizyoterapist Bülent Avarbek ve yardımcım Gülcan'ın desteği ile 3 metre adım attım. Yürümek beni daha da hırslandırdı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu mesafeyi çoğaltırım. Bu hastalığın ilacı yok. Mümkün olduğunca stabilize etmek istiyoruz. Yürüyebilmem hastalıkla mücadelemi gösteriyor" dedi.