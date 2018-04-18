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"Duruşunuzu kaybederseniz bir daha geri alamazsınız"

Bir okulda panele katılan Başkanı , “İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz.” dedi

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Fikret Orman Duruşunuzu kaybederseniz bir daha geri alamazsınız
Siyah-beyazlı kulübün başkanı , paneldeki konuşmasında öğrencilere, " duruşunu" anlatırken oldukça duygusal ifadeler kullandı. Beşiktaş'ın ilklerin kulübü olduğunu belirten Fikret Orman, sözlerine şöyle devam etti: "Savaşlarda sporcularımız yer almış ve şehit mertebesine ulaşmışlardır. Beşiktaş asil bir kulüptür. Amacımız ülkemizi yurt dışında gururla temsil etmek ve örnek davranışlar sergilemek. Beşiktaş, dünyanın her yerinde örgütlü bir topluluktur. Hedefimiz insanları mutlu etmek. Centilmenlik ve mütevazılık en önemli ilkemizdir. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama duruşunuzu kaybederseniz bir daha geri alamazsanız." Orman'a öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
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Fikret Orman "Duruşunuzu kaybederseniz bir daha geri alamazsınız"
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