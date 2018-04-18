Fikret Orman "Duruşunuzu kaybederseniz bir daha geri alamazsınız"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman
, paneldeki konuşmasında öğrencilere, "Beşiktaş
duruşunu" anlatırken oldukça duygusal ifadeler kullandı. Beşiktaş'ın ilklerin kulübü olduğunu belirten Fikret Orman, sözlerine şöyle devam etti: "Savaşlarda sporcularımız yer almış ve şehit mertebesine ulaşmışlardır. Beşiktaş asil bir kulüptür.
Amacımız ülkemizi yurt dışında gururla temsil etmek ve örnek davranışlar sergilemek. Beşiktaş, dünyanın her yerinde örgütlü bir topluluktur. Hedefimiz insanları mutlu etmek. Centilmenlik ve mütevazılık en önemli ilkemizdir.
İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama duruşunuzu kaybederseniz bir daha geri alamazsanız." Orman'a öğrenciler büyük ilgi gösterdi.