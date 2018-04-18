Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolculuğu Aspor’da

'nda final yolculuğu Aspor’da

’nda ilk finalist bu akşam belli oluyor. ilk maçta 2-1 yendiği Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk edecek. Büyük heyecan 20.30’da A Spor’da canlı yayınlanacak.

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolculuğu Aspor’da
'nda yarı final rövanş heyecanı bugün başlıyor. 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak finalde mücadele edecek ilk takım bu akşam belli olacak. Galatasaray deplasmanda 2-1 yendiği, tarihinde ilk kez yarı final oynayan Akhisar'ı, TT Stadı'nda konuk edecek. 'in yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Kupa maçlarında attığı 6 golle sarı-kırmızılıların en skorer ismi olan Sinan Gümüş, bugünkü maçta ilk 11'de görev yapacak. Bu arada finale kesin gözüyle bakan G.Saraylı yetkililerin, final için Diyarbakır'daki otellerden birine rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolculuğu Aspor’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN