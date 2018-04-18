Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolculuğu Aspor’da

Ziraat Türkiye Kupası
'nda yarı final rövanş heyecanı bugün başlıyor. 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak finalde
mücadele edecek ilk takım bu akşam belli olacak. Galatasaray deplasmanda 2-1 yendiği, tarihinde ilk kez yarı final oynayan Akhisar'ı, TT Stadı'nda konuk edecek. Barış Şimşek
'in yöneteceği mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Kupa maçlarında attığı 6 golle sarı-kırmızılıların en skorer ismi olan Sinan Gümüş,
bugünkü maçta ilk 11'de görev yapacak. Bu arada finale kesin gözüyle bakan G.Saraylı yetkililerin, final için Diyarbakır'daki otellerden birine rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.