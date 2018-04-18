Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ve hakem hatalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

VAR sisteminin futboldaki hataları ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu dile getiren Arıcı, "Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, VAR sisteminin ülkemizde uygulanmasını istedi. Önemli olan futboldaki hataları ortadan kaldırabilmek ve hakkaniyet ölçüleri içinde maçların neticelerini sağlamak." diye konuştu.

Sistemde ekran başında olan hakemlerin müdahalelerinin belirli noktalarda olacağını aktaran Arıcı, "Ofsayt neticesinde bir gol varsa, bunun kabul edilmemesi maçın seyri açısından çok önemli. Futbolun güzelliğinin bir parçası da hakem hataları. Futbolcu nasıl hata yapıyorsa hakemler de yapabilir. Bu da futbolun bir parçası olmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Arıcı, VAR sisteminin gelmesinin hakem hatası tartışmalarını sonlandırmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hakemlerimizin yükleri ve sorumlulukları biraz daha artmış oluyor. Aldıkları eğitimle bunun üstesinden geleceklerine inanıyorum. Teknik unsurun yanı sıra insan unsuru da var. Örneğin bir faul pozisyonunda gol olmuşsa ve maç esnasında bu gol verildiyse, sistem başındaki hakemler de verecek. Yorumcular bu konuyu yine tartışacak. Hakem hatası tartışması da bitmeyecek."

"HAKEM HATALARI HER ZAMAN ANORMAL OLARAK GÖRÜLDÜ"

Hakem hatalarının maçın neticesine en çok etki eden unsur olduğunun altını çizen Arıcı, "Hakemler futbolun önemli bir parçası. Hakem olmazsa futbol olmaz. Oyun esnasında baktığımız zaman futbolcu hataları o kadar eleştirilmiyor ve normal karşılanıyor. Hakem hataları her zaman anormal olarak görüldü. Çünkü maçın gidişatını en çok etkileyen hakem kararları. Bu açıdan hep tartışılıyor. Bu tartışmalara da daha iyi maç oynayarak son verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke futbolunun kalitesinin artması açısından çeşitli yöntemler uygulandığına değinen Arıcı, şunları kaydetti:

"Yabancı oyuncu sayısı artırıldı. Gerçekten çok güzel futbol müsabakaları görmeye başladık. Seyirci sayıları da giderek yükseliyor. VAR sistemi buna nasıl katkı sağlayacak? Önemli olan futbolun asıl unsurlarının, yani teknik direktörlerin, futbolcuların ve hakemlerin yapacağı katkı. Bu da kendi altyapılarına bağlı."