İstikrar abidesi Volkan Demirel

Ligde takımının formasını en uzun süredir giyen oyuncuların başında Fenerbahçeli Volkan Demirel
geliyor. Başarılı kaleci, 16 seneyle bu alanda açık ara önde yer aldı. Volkan'ı 12 sezonla Mahmut Tekdemir takip etti (İBB-Başakşehir).
11 sezonla G.Saray'ın emektar savunmacısı Hakan Balta
3. sıraya yerleşirken, Trabzon'un kaptanı Onur Kıvrak 10 yıl ve Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal ise 9 yıldır takımlarının formasını terletiyor. Sabri Sarıoğlu
ise 14 yıl Galatasaray
'da oynadıktan sonra Göztepe
'ye transfer olmuştu. ?DERBİ YİNE KARABORSA
Fenerbahçe-Beşiktaş
derbisinin biletleri tükenirken, karşılaşma öncesi karaborsa piyasası yine hareketli saatler yaşıyor. Normalde 87 TL'den satılan kale arkaları internet üzerinden 800 ila 1000 TL arasında alıcı buluyor.