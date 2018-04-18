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İstikrar abidesi

16 sezondur Fenerbahçe kalesini koruyan , Spor Toto ’de takımının formasını en fazla terleten oyuncu unvanının sahibi

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Ligde takımının formasını en uzun süredir giyen oyuncuların başında Fenerbahçeli geliyor. Başarılı kaleci, 16 seneyle bu alanda açık ara önde yer aldı. Volkan'ı 12 sezonla Mahmut Tekdemir takip etti (İBB-Başakşehir). 11 sezonla G.Saray'ın emektar savunmacısı 3. sıraya yerleşirken, Trabzon'un kaptanı Onur Kıvrak 10 yıl ve Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Necip Uysal ise 9 yıldır takımlarının formasını terletiyor. ise 14 yıl 'da oynadıktan sonra 'ye transfer olmuştu.

?DERBİ YİNE KARABORSA
Fenerbahçe- derbisinin biletleri tükenirken, karşılaşma öncesi karaborsa piyasası yine hareketli saatler yaşıyor. Normalde 87 TL'den satılan kale arkaları internet üzerinden 800 ila 1000 TL arasında alıcı buluyor.
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İstikrar abidesi Volkan Demirel
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