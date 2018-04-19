Barcelona altyapısı 16 sene sonra sahada yok!

İspanya La Liga
'da hafta arası fikstürüne damga vuran skorların başında lider Barcelona
'nın Celta Vigo ile 2-2 berabere kalması oldu. Karşılaşmanın kaderini Emre Mor belirledi.
79'uncu dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz, 3 dakika sonra Aspas'a yaptığı asistle beraberlikte pay sahibi oldu. Mücadelenin skor kadar ses getiren bir başka özelliği ise Barcelona'nın 2002'den beri ilk kez, ünlü alt yapısı La Maisa
'dan bir oyuncu olmadan sahaya çıkmasıydı. En son 6 Nisan 2002'de Bilbao karşısına böyle bir 11'le çıkan Barça
'nın klasik La Liga 11'inin 7 tanesi alt yapıdan... 24 kişilik kadrosunun yüzde 31'i de altyapı ürünü.