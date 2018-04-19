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altyapısı 16 sene sonra sahada yok!

2002’den bu yana ilk kez altyapısından hiçbir oyuncu olmadan sahaya çıkan , Emre Mor'un asistiyle yıkıldı,1 puana razı oldu. İspanyol ekip bu maçta 16 sene sonra ilk kez ünlü alt yapısı La Masia'dan yetişen bir futbolcu olmadan sahaya çıktı.

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Barcelona altyapısı 16 sene sonra sahada yok!
İspanya 'da hafta arası fikstürüne damga vuran skorların başında lider 'nın Celta Vigo ile 2-2 berabere kalması oldu. Karşılaşmanın kaderini Emre Mor belirledi. 79'uncu dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz, 3 dakika sonra Aspas'a yaptığı asistle beraberlikte pay sahibi oldu. Mücadelenin skor kadar ses getiren bir başka özelliği ise Barcelona'nın 2002'den beri ilk kez, ünlü alt yapısı La Maisa'dan bir oyuncu olmadan sahaya çıkmasıydı. En son 6 Nisan 2002'de Bilbao karşısına böyle bir 11'le çıkan 'nın klasik La Liga 11'inin 7 tanesi alt yapıdan... 24 kişilik kadrosunun yüzde 31'i de altyapı ürünü.
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Barcelona altyapısı 16 sene sonra sahada yok!
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