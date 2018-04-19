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lige geri döndü

Süper Lig'in 28. haftasında 'nin sahasında Osmanlıspor ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli takım lehine kritik bir gol kararı veren ve ardından bir sonraki hafta ligde görev alamayan , 30. haftada Medipol Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanacak mücadelenin ikinci yardımcı hakemi olacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 12:15 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 12:21
Cevdet Kömürcüoğlu lige geri döndü

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Bununla birlikte önemli bir konu da açıklığa kavuşmuş oldu. Ligin 28. haftasında 'nin evinde Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelede sarı-lacivertli ekip lehine kritik bir gol kararına imza atan , bir sonraki hafta açıklanan hakem listesinde ise kendine yer bulamamıştı. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü, Kömürcüoğlu'nun cezalandırdığını öne sürerek Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) hedef alan bir açıklama yayımlamış ve TFF'nin ilgili kurumlarının yanlış kararından bir an önce dönmeleri gerektiğini savunmuştu.

Tüm bu yaşananların ardından tecrübeli yardımcı hakem, yarın Medipol Başakşehir'in sahasında Kayserispor ile oynayacağı ve Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı maçta ikinci yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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Cevdet Kömürcüoğlu lige geri döndü
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