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’dan ’ye tepki

ile 'ı karşı karşıya getiren Yarı Final rövanş karşılaşmasında ile arasında gerginlik yaşandı. Maçın 30. dakikasında kırmızı kart gören Pepe, oyundan çıkarken tribünleri alkışlayarak soyunma odasına yöneldi. Bu sırada Fernandao yedek kulübesinden kalkarak Pepe'ye sert bir tepki gösterdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 21:27 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 21:35
Fernandao’dan Pepe’ye tepki

- maçında kırmızı kart ile oyun dışı kalan 'ye tepki gösterdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 30. dakikada Josef'e yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pepe'ye Fernandao tepki gösterdi. Saha kenarına gelirken taraftarları alkışlayarak soyunma odasına giden Pepe'ye yedek kulübesinden gelip tepki gösteren Fernandao'yu kendi takım arkadaşları sakinleştirdi.

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Fernandao’dan Pepe’ye tepki
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