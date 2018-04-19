Fernandao’dan Pepe’ye tepki

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pepe'ye Fernandao tepki gösterdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 30. dakikada Josef'e yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pepe'ye Fernandao tepki gösterdi. Saha kenarına gelirken taraftarları alkışlayarak soyunma odasına giden Pepe'ye yedek kulübesinden gelip tepki gösteren Fernandao'yu kendi takım arkadaşları sakinleştirdi.

İşte Pepe'nin kırmızı kart görüdüğü pozisyon! pic.twitter.com/xlDdhHJhGN — Sabah Spor (@sabahspor1) 19 Nisan 2018